Зеленка увеличит урожай огурцов и защитит их от болезней

Препарат обогащает почву медью, способствует укреплению корней, заживлению трещин и надломов на растениях.
Для опрыскивания огурцов используется раствор из 2 капель зеленки на 1 л воды. Таким же составом растения поливают при высадке рассады.
На этапе завязывания плодов нужно растворить 10 мл зеленки в ведре воды и пролить землю под кустами.
Для лечения огурцов от мучнистой росы их опрыскивают раствором из 500 мл сыворотки, 10 г карбамида и 2,5 мл зеленки.
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