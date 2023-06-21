Смесь из двух удобрений для лука поможет вырастить головки с кулак

Для этого идеально подходит сульфат магния: удобрение, которое не накапливается в головках и не вредит экологичности урожая.

Из сульфата лук получает еще и серу. А сам магний участвует в фотосинтезе, поэтому без него головки не могут вырасти крупными.

При отсутствии магния растение не может усваивать фосфор, калий, азот, оно теряет устойчивость к грибковым заболеваниям и плохой погоде.

Для повышения эффективности нужно смешать по 1 ст.л. сульфата магния и сульфата калия, развести смесь в 10 л воды и полить лук.