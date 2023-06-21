Дачный эксперт рассказал, что нужно успеть сделать с томатами в июле

Формирование томатов - одна из важнейших процедур.

Не забываем удалять лишние листья и пасынки, потому что томаты продолжают отращивать зелень. А ведь сейчас растение должно направить силы на созревание плодов.

Убираем все новые пасынки, оставляем отростки до 1,5 см, удаляем желтые и слишком большие листья у основания созревающих кистей.

Подкормка

Упор делается на плодоношение, а не на рост вершков. Кормим органикой и минеральными удобрениями.

В июле лучше всего подкормить таким составом: на 10 л воды берем 1 л коровяка, 20 г суперфосфата, 10 г извести и 10 г мочевины, 20 г сернокислого калия, 2 г медного купороса.

Высокие сорта поливаем по 2 л на куст, остальные - по 1-1,5 л на куст.

Полив и рыхление

Поливать томаты надо 1-2 раза в неделю, на каждое растение выливаем о 4-5 л.

Если вы мульчировали саженцы, поливайте их реже, оценивая состояние почвы перед новым поливом.

После полива обязательно проводим рыхление, не задевая корни, углубляемся не более чем на 10 см.

Профилактика

В июле нужно провести обработки против вредителей и болезней. Насекомых в этом месяце много, поэтому процедура очень актуальна.

Во время плодоношения уже нельзя применять химикаты, поэтому пользуемся народными рецептами. Например, на 3 л воды добавьте 1 л сыворотки молочной.

Опрыскайте растения, повторите через 10 дней. Проверяем наличие фитофторы. Зараженные листья убираем, растение обрабатываем препаратами с медью.

Окучивание

Чтобы растения набирались сил и могли удержать на себе тяжесть плодов, их надо окучить.

Нагребаем на стволы по 20 см земли, от этого у растения появятся дополнительные корневые отростки, что будет только во благо томатам.

Плоды

Убирайте плоды, которые созрели, вовремя, не держите на ветках. Они будут отнимать у растения лишние силы и мешать созревать остальным помидорам.

Опыление

Если цветение закончилось, но остались одиночные цветки, не рассчитывайте на опылителей-насекомых, проводите опыление сами с помощью кисточки.

Встряхните растение или перенесите пыльцу кистью с одного цветка на другой.

Можно привлечь насекомых: опрыскиваем цветы сиропом - на литр воды берем 2 ложки столовые сахара.