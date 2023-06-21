Нарциссы требуют заботы: какое внимание им уделить в июне, чтобы будущей весной цветы порадовали снова

Кажется, что нарциссы, которые отцвели еще весной, летом не требуют особого ухода. Но на самом деле это не так. Цветок требует некоторой заботы, чтобы накопить силы для яркого цветения на будущий год.

В частности, в июне растение надо подкормить комплексным минеральным удобрением (по инструкции), заделав в верхний слой почвы. После этого надо полить.

Эксперты советуют после цветения листья не срезать. Дело в том, что в них находятся питательные вещества. По мере того, как листья желтеют, питательные вещества переходят в луковицу. Чтобы клумба при этом выглядела аккуратно, их можно заплести в косу.

Молодые луковицы растения выкапывать не рекомендуется.

В идеале на одном и том же месте нарциссы должны расти не более 5-6 лет. После этого их можно пересадить. Взрослые луковицы для таких целей выкапывают в конце июня-июле.

Наземную часть следует срезать, луковицы подсушить в тени, разделить на детки и определить на место хранения. Высадить их надо в августе, добавив в грунт минеральное удобрение (1 ч.л. на луковицу). Глубина посадки - 3 диаметра луковицы.