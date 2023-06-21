Сода обеспечит надежную защиту помидоров от болезней

19:14 2023-06-21

С помощью соды можно предотвратить большинство заболеваний помидоров, не покупая дорогостоящую химию.

Для приготовления средства против болезней томатов нужно взять литр теплой воды и добавить туда ложку соды.

Дополнительно в состав добавляют столовую ложку хозяйственного мыла, предварительно натертого на терке.

Смесь нужно перемешать, залить в емкость с пульверизатором и опрыскать кусты помидоров, а потом повторять обработку каждые две недели.

Опрыскивание следует проводить утром или в вечернее время. Если состав попадет на плоды, ничего страшного не произойдет.

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