Сода обеспечит надежную защиту помидоров от болезней

Для приготовления средства против болезней томатов нужно взять литр теплой воды и добавить туда ложку соды.

Дополнительно в состав добавляют столовую ложку хозяйственного мыла, предварительно натертого на терке.

Смесь нужно перемешать, залить в емкость с пульверизатором и опрыскать кусты помидоров, а потом повторять обработку каждые две недели.

Опрыскивание следует проводить утром или в вечернее время. Если состав попадет на плоды, ничего страшного не произойдет.