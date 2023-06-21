Сода и зола заменят все минеральные удобрения для свеклы

Во второй половине лета нельзя подкармливать растение азотом, иначе оно будет наращивать листья, а не корнеплоды.
В это время лучше использовать древесную золу, которая содержит необходимые свекле фосфор и калий.
Для приготовления подкормки нужно растворить в 10 литрах воды 1 стакан золы и добавить туда чайную ложку поваренной соли.
Получится раствор, достаточный для обработки квадратного метра посадок. После его внесения грядки нужно разрыхлить и хорошо полить водой.
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