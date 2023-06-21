Bloomberg: в Нидерландах закрыли крупнейшее в Европе Гронингенское месторождение газа

Причиной такого решения стал экологический ущерб, который добыча газа в Гронингене наносит региону.

С 2012 года в этом районе снесли более 3 тысяч домов, поскольку жить в них было небезопасно. При этом правительство предстоит выплатить владельцам недвижимости компенсацию в 22 млрд евро.

После появления этой информации котировки природного газа выросли до 560 долларов за тысячу кубометров.

Из-за жары в Европе существенно выросло потребление энергии. Свою роль сыграли сезонные ремонтные работы на заводах по производству СПГ и авария на предприятии Hammerfest в Норвегии.