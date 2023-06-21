Дачники назвали три натуральных средства, которые выгонят колорадского жука с огорода всего за час

19:49 2023-06-21

От колорадского жука очень сложно избавиться, а ущерб урожаю он может нанести огромный.

Но можно выгнать этих насекомых с огорода всего за один час, причем без использования вредной химии.

Есть сразу три натуральных средства, способных быстро уничтожить колорадского жука: горчичный жмых, табачная пыль и древесная зола.

Из этих компонентов лучше всего приготовить смесь, соединив равное количество каждого из них.

Этим средством достаточно припудрить картофель и другие растения, подверженные атакам вредителя, чтобы колорадский жук исчез с участка. После сильного дождя процедуру нужно повторить.

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