Дачники назвали три натуральных средства, которые выгонят колорадского жука с огорода всего за час

Но можно выгнать этих насекомых с огорода всего за один час, причем без использования вредной химии.

Есть сразу три натуральных средства, способных быстро уничтожить колорадского жука: горчичный жмых, табачная пыль и древесная зола.

Из этих компонентов лучше всего приготовить смесь, соединив равное количество каждого из них.

Этим средством достаточно припудрить картофель и другие растения, подверженные атакам вредителя, чтобы колорадский жук исчез с участка. После сильного дождя процедуру нужно повторить.