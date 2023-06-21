Нашатырь и древесная зола сделают укроп ароматным и пышным

19:54 2023-06-21

Урожай укропа удивит всех соседей, если вовремя удобрить посадки нашатырным спиртом и древесной золой.

Такая подкормка вносится в два этапа, для каждого есть свой рецепт приготовления удобрения для укропа.

В первый раз нужно растворить в литре воды 1 ч.л. нашатыря и опрыскать полученным средством растения. Это даст им азот для наращивания зелени.

Для второй подкормки следует растворить в 10 л воды стакан древесной золы и добавить туда ложку нашатыря. 

Раствор нельзя использовать сразу, его нужно настоять примерно полчаса, а после этого процедить. 

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