Луковая шелуха: бесплатная подкормка для огурцов и средство от вредителей

Но этим польза бесплатного натурального средства не ограничивается. Оно еще защищает растения от вредителей и болезней.

Подкормка из луковой шелухи обеззараживает почву, тем самым снижая риск грибковых заболеваний.

Одновременно она делает огурцы более сахаристыми, улучшает их вкус.

Для приготовления средства нужно залить 200 г луковой шелухи 4 л кипятка и настоять двое суток. Затем настой разводят водой 1:10 и опрыскивают им огурцы.