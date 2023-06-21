Луковая шелуха: бесплатная подкормка для огурцов и средство от вредителей

Но этим польза бесплатного натурального средства не ограничивается. Оно еще защищает растения от вредителей и болезней.
Подкормка из луковой шелухи обеззараживает почву, тем самым снижая риск грибковых заболеваний.
Одновременно она делает огурцы более сахаристыми, улучшает их вкус.
Для приготовления средства нужно залить 200 г луковой шелухи 4 л кипятка и настоять двое суток. Затем настой разводят водой 1:10 и опрыскивают им огурцы.
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