Поганки стремительно распространяются по огороду: избавляться от них не обязательно

20:45 2023-06-21

Эти ядовитые грибы могут быть полезными для многих садово-огородных культур.

Большинство садоводов считают, что поганки наносят вред культурным растениям. Но это не совсем так.

Этим грибам нравится слабо-кислый грунт, они любят расти возле пней и непосредственно на них. Если они активно разрастаются на огороде, значит, почва здесь плодородная.

Занести споры поганок на участок можно с навозом и удобрениями. Кроме того, их может принести ветер с прилегающих участков.

Хотя появление поганковых плантаций не украшает сад, эти ядовитые грибы не вредят окружающим растениям. Наоборот, они укрепляют корни садово-огородных культур, профилактируют возникновение их заболеваний, обогащают почву и облегчают получение влаги.

Избавляться от поганок на огороде следует только в случае проживания в доме животных и маленьких детей. Чтобы избавиться от них раз и навсегда, придется обильно посыпать места их произрастания солью.

Делать это нужно максимально аккуратно, не задевая соседние растения, чтобы не нанести им вред. Также следует избавиться от всех ненужных пней на участке.

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