Дачники рассказали, как использовать древесный гриб трутовик в качестве удобрения для огорода

Такой гриб содержит самые необходимые растениям компоненты: азот, фосфор и калий. Его можно измельчить и положить в лунку при посадке огурцов или томатов.

Гриб будет постепенно разлагаться и на протяжении долгого времени поставлять растениям питательные вещества.

Трутовик создает идеальные условия для размножения триходермы, которая преобразует вещества в подходящую для растений форму.

Внесение трутовика в почву повышает ее биологическую активность, ускоряет разложение органики и повышает плодородие.