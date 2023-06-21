Дачники рассказали, как использовать древесный гриб трутовик в качестве удобрения для огорода

21:15 2023-06-21

Гриб трутовик растет на деревьях, его можно без труда найти в лесу и использовать как удобрение для огорода.

Такой гриб содержит самые необходимые растениям компоненты: азот, фосфор и калий. Его можно измельчить и положить в лунку при посадке огурцов или томатов.

Гриб будет постепенно разлагаться и на протяжении долгого времени поставлять растениям питательные вещества.

Трутовик создает идеальные условия для размножения триходермы, которая преобразует вещества в подходящую для растений форму.

Внесение трутовика в почву повышает ее биологическую активность, ускоряет разложение органики и повышает плодородие.

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