Дачники рассказали, как использовать древесный гриб трутовик в качестве удобрения для огорода

Такой гриб содержит самые необходимые растениям компоненты: азот, фосфор и калий. Его можно измельчить и положить в лунку при посадке огурцов или томатов.
Гриб будет постепенно разлагаться и на протяжении долгого времени поставлять растениям питательные вещества.
Трутовик создает идеальные условия для размножения триходермы, которая преобразует вещества в подходящую для растений форму.
Внесение трутовика в почву повышает ее биологическую активность, ускоряет разложение органики и повышает плодородие.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__