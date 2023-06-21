Чем подкормить картофель в июле, чтобы вырастить много крупных клубней

В период цветения лучшей подкормкой для картофеля будет кальциевая селитра. Она поможет увеличить размеры клубней, улучшить их качество, повысить устойчивость к атакам вредителей.

Для приготовления удобрения нужно развести 1 столовую ложку кальциевой селитры в ведре воды.

После цветения картошку лучше подкормить монокалийфосфатом, но можно использовать и другие фосфорные удобрения.

Столовую ложку монокалийфосфата необходимо развести в воде и добавить туда 2 г борной кислоты, предварительно растворенной в теплой воде. Раствор используют для опрыскивания растений.