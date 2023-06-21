Гумат калия: универсальное средство для замачивания семян, защиты от заморозков и подкормки

Если вымочить посадочный материал в растворе гумата калия, растения будут более устойчивыми к стрессу после пересадки.

После такого замачивания огородные культуры легче усваивают полезные вещества и быстрее наращивают корневую систему.

Подкормка на основе гумата калия незаменима для глинистых и бедных почвы. Состав используют для обработки по листу и внесения под корень.

Поскольку в составе есть аминокислоты, гумат калия защищает растения от негативного воздействия возвратных заморозков после высадки рассады в грунт.