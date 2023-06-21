Алоэ и алоэ вера - два разных растения, путать их небезопасно

Алоэ в народе называют столетником. Это растение относится к суккулентам и имеет разветвленные на верхушке, чуть завивающиеся трубчатые листья, торчащие в разные стороны.

Алоэ вера - более крупное растение из семейства алоэ. У него толстые, крупные заостренные листья, растущие в форме розетки, цветонос достигает высоты 90 см и состоит из красных или желтых соцветий.

Именно его активно используют в косметологии и для лечения.

Чаще всего в медицинских целях используют такие виды алоэ, как феррокс, вера и перрий. Они эффективны при лечении ран, ожогов, порезов, укусах насекомых.

Также они успокаивают зуд кожи и даже способны лечить некоторые инфекционные кожные заболевания. Этому способствует входящая в их состав салициловая кислота.

Кроме того, алоэ вера - отличный природный иммуномодулятор, характеризующийся антимикробными свойствами.

А вот в листьях алоэ древовидного, или столетника, содержится желтый алоин. Это вещество обладает сильным слабительным эффектом, и его не рекомендуют применять для лечения внутренних заболеваний.