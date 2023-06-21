Чем подкормить малину в июле, чтобы собирать ягоды до осени

В этот период растению необходим азот, поэтому лучше всего использовать раствор коровяка или зеленое удобрение.

В первом случае кусты поливают под корень, во втором – обрабатывают по листу. Также можно использовать древесную золу.

Один стакан золы следует разбавить в 10 л воды. Важно учитывать, что на каждый квадратный метр должно уходить по 1,5 ведра раствора.

Хорошим июльским удобрением для малины станет и борная кислота. Ее также нужно разводить в воде и поливать кусты под корень.