Чем подкормить малину в июле, чтобы собирать ягоды до осени

В этот период растению необходим азот, поэтому лучше всего использовать раствор коровяка или зеленое удобрение.
В первом случае кусты поливают под корень, во втором – обрабатывают по листу. Также можно использовать древесную золу.
Один стакан золы следует разбавить в 10 л воды. Важно учитывать, что на каждый квадратный метр должно уходить по 1,5 ведра раствора.
Хорошим июльским удобрением для малины станет и борная кислота. Ее также нужно разводить в воде и поливать кусты под корень.
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