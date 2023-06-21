Bild: в Германии заканчиваются лекарства и массово закрываются аптеки

Согласно данным Федеральной ассоциации немецких фармацевтов, за первый квартал 2023 года закрылись более 120 аптек.

В результате в Германии осталось только 17 939 точек продаж лекарств, и это самый низкий показатель более чем за 40 лет.

Сообщается, что сейчас в немецких аптеках сложно купить многие лекарственные препараты, включая таблетки от головной боли.

На днях в ФРГ прошла забастовка фармацевтов. Они требуют от государства финансовой помощи и повышения платы за продажу компенсируемых лекарств пациентам.