Как собирать малину ведрами: всего 4 простых шага

Для начала нужно выбрать подходящее место для посадки малины: хорошо освещенный солнцем без близкого залегания грунтовых вод.

Кусты необходимо подкармливать еще с момента посадки. На этом этапе вносятся кора лиственных деревьев, компост или травяной настой.

Почву в малиннике необходимо мульчировать, чтобы она долго оставалась влажной и рыхлой, а сорняков было поменьше.

Последний секрет – обрезка малины. После плодоношения все побеги обрезают под ноль, но только после того, как листья пожелтеют.