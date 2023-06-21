Как собирать малину ведрами: всего 4 простых шага

22:30 2023-06-21

Малина – неприхотливое растение, но некоторые хитрости опытных дачников позволяют увеличить ее урожай в разы.

Для начала нужно выбрать подходящее место для посадки малины: хорошо освещенный солнцем без близкого залегания грунтовых вод.

Кусты необходимо подкармливать еще с момента посадки. На этом этапе вносятся кора лиственных деревьев, компост или травяной настой.

Почву в малиннике необходимо мульчировать, чтобы она долго оставалась влажной и рыхлой, а сорняков было поменьше.

Последний секрет – обрезка малины. После плодоношения все побеги обрезают под ноль, но только после того, как листья пожелтеют.

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