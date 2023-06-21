Чеснок против тли: на огороде не останется ни одного вредителя

Большинство насекомых не любят чеснок, и тля не является исключением. Этим можно воспользоваться на огороде.

Для приготовления средств против тли нужно залить одну головку чеснока 10 л воды и оставить на сутки.

Затем к полученному раствору следует добавить 100 г натертого хозяйственного либо дегтярного мыла.

Остается только хорошо перемешать настой и тщательно обработать им растения, пораженные вредителем.