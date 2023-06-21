Заядлый садовод дал советы по выращиванию большой и сладкой тыквы

Растению нужно много тепла. Высаживайте тыкву в середине июня в хорошо прогретый грунт. Заморозки нужно исключить полностью, чтобы не погубить урожай.

Весь срок вегетации тыквы составляет до 5 месяцев. Лучше всего выращивать ее рассадным способом на окне или в теплице.

Корни у тыквы мощные, им нужно много влаги. Следим за тем, чтобы почва вокруг растения не подсыхала.

Поливы делаем от двух раз в неделю и больше. Важно, чтобы они были обильными - п 3 лейки на растение.

Обрезайте боковые побеги тыквы, оставляя пару сильнейших петель. Это делается для стимуляции формирования плодов.

Удобрения долны содержать калий, чтобы плоды были сладкими и большими.

С этой же целью следим за поливами, не оставляем землю слишком сухой или переувлажненной. Чтобы получить достойный урожай, выращиваем тыквы только с помощью рассады.

Не допускаем формирования на одном растении больше трех завязей.