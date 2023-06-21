Заядлый садовод дал советы по выращиванию большой и сладкой тыквы

Растению нужно много тепла. Высаживайте тыкву в середине июня в хорошо прогретый грунт. Заморозки нужно исключить полностью, чтобы не погубить урожай.
Весь срок вегетации тыквы составляет до 5 месяцев. Лучше всего выращивать ее рассадным способом на окне или в теплице.
Корни у тыквы мощные, им нужно много влаги. Следим за тем, чтобы почва вокруг растения не подсыхала.
Поливы делаем от двух раз в неделю и больше. Важно, чтобы они были обильными - п 3 лейки на растение.
Обрезайте боковые побеги тыквы, оставляя пару сильнейших петель. Это делается для стимуляции формирования плодов.
Удобрения долны содержать калий, чтобы плоды были сладкими и большими.
С этой же целью следим за поливами, не оставляем землю слишком сухой или переувлажненной. Чтобы получить достойный урожай, выращиваем тыквы только с помощью рассады.
Не допускаем формирования на одном растении больше трех завязей.
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