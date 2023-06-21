Неправильная борьба с фитофторой могут уничтожить томаты: главные ошибки дачников

Если на кустах уже появились признаки фитофторы, спасти их не удастся. Поэтому обработку от болезни нужно проводить для профилактики.

При опрыскивании препаратами от фитофторы нельзя использовать емкости с крупным распылением, поскольку средство будет попадать на землю, а не на листья.

Обработку нельзя проводить в разгар дня, иначе влага моментально испарится, и препарат не подействует.

Бесполезно опрыскивание перед дождем или после него. Вода смоет средство или растворит его до такой концентрации, которая не сможет защитить помидоры от фитофторы.