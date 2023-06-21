Неправильная борьба с фитофторой могут уничтожить томаты: главные ошибки дачников

23:39 2023-06-21

Фитофтора – опасное заболевание томатов, которое может погубить растения. Но и неправильная борьба с болезнью может обернуться гибелью помидоров.

Если на кустах уже появились признаки фитофторы, спасти их не удастся. Поэтому обработку от болезни нужно проводить для профилактики.

При опрыскивании препаратами от фитофторы нельзя использовать емкости с крупным распылением, поскольку средство будет попадать на землю, а не на листья.

Обработку нельзя проводить в разгар дня, иначе влага моментально испарится, и препарат не подействует.

Бесполезно опрыскивание перед дождем или после него. Вода смоет средство или растворит его до такой концентрации, которая не сможет защитить помидоры от фитофторы.

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