Как не дать луку выпустить стрелки: проверенные методы опытных дачников

Перед посадкой лука посевной материал следует вымочить в растворе из 1 л воды и 1 ст.л. соли либо слабом растворе марганцовки.
Луковицы замачивают на несколько часов, потом тщательно просушивают и только после этого сажают в землю.
При первом поливе растения в воду рекомендуется добавить настой крапивы, который готовят в течение двух недель.
Не рекомендуется удобрять почву навозом перед посадкой лука. Грунт с повышенной кислотностью нужно раскислить доломитовой мукой.
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