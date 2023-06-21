Как не дать луку выпустить стрелки: проверенные методы опытных дачников

Перед посадкой лука посевной материал следует вымочить в растворе из 1 л воды и 1 ст.л. соли либо слабом растворе марганцовки.

Луковицы замачивают на несколько часов, потом тщательно просушивают и только после этого сажают в землю.

При первом поливе растения в воду рекомендуется добавить настой крапивы, который готовят в течение двух недель.

Не рекомендуется удобрять почву навозом перед посадкой лука. Грунт с повышенной кислотностью нужно раскислить доломитовой мукой.