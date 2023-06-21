Daily Mail: отец 600 детей продолжает заниматься донорством вопреки запрету суда

23:59 2023-06-21

Издание Daily Mail сообщает, что житель Нидерландов Джонатан Джейкоб Мейер, который уже стал отцом более 600 детей, продолжает сдавать сперму.

В апреле 2023 года местный суд вынес решение официально запретить Мейеру донорство. Его также обязали связаться со всеми клиниками и попросить уничтожить оставшиеся образцы его биоматериала.

Исключение было делано только для тех образцов, которые уже были зарезервированы парами, имеющими детей  от Мейера.

Также суд назначил штраф до 100 тысяч евро за каждое последующее донорство голландца, но это его не остановило.

Мужчина продолжает сдавать сперму, хоть и утверждает, что помогает только тем женщинам, у которых уже есть дети от него.