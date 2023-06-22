На листьях кабачка появился белый налет: как спасти урожай

Но чаще такой признак указывает на поражения растения опасным заболеванием – мучнистой росой. В этом случае пятно не получится стереть пальцем.

Средство от мучнистой росы можно приготовить из 5 г марганцовки и 10 л воды. Заболевание также лечат биопрепаратами.

Ложная мучнистая роса или пеноспороз проявляется белыми пятнами на внутренней стороне листа и желтыми – на внешней.

С этим заболеванием нужно бороться с помощью препаратов с медью, например, бордоской жидкости.