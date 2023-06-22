Дачный эксперт рассказал, как окучивать помидоры для увеличения урожая в несколько раз

Но окучивать можно только взрослые растения. Сначала необходимо внимательно рассмотреть кусты.
На них можно увидеть новые корешки, которые начинают формироваться в прикорневой части растения.
Их необходимо аккуратно покрыть землей, а вокруг куста разложить компост. Но удобрение не должно касаться стебля.
Сверху компост присыпают грунтом. Окучивать томаты следует на высоту до 10 см таким образом, чтобы листья растения не касались земли.
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