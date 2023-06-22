Ученые петербургского ИЭМ создали лекарство от рака из стрептококка

Основой препарата является стрептококковая бактерия. Лекарство эффективно против лимфомы, саркомы мягких тканей, меланомы и некоторых других видов рака.

Ученые из ИЭМ считают, что такие бактерии блокируют развитие опухолевых клеток, поскольку сами они могут существовать только в живом человеке.

Исследования показали, что бактерии поглощают раковые клетки и одновременно выделяют вещества, которые замедляют рост опухоли и разрушают ее.

Микроорганизмы скорректировали таким образом, чтобы они работали только в опухоли. В экспериментах на клеточных структурах получены хорошие результаты, готовятся доклинические испытания.