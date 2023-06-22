Сапропель – бесплатное удобрение, которое творит чудеса в огороде

В сапропели содержатся именно те вещества, которые больше всего нужны растениям: калий, азот и фосфор.

Также в составе присутствуют биостимулирующие вещества, витамины, антибиотики, микроэлементы.

Сапропель добавляют в почвогрунт при посадке рассады, вносят под перекопку в теплице или на открытой почве, кладут в лунке при высадке растений.

Так достигается эффект питания огородных культур, повышается их устойчивость к неблагоприятным условиям, улучшается структура почвы.