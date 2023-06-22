Дачники объяснили, как бороться с фитофторой томатов с помощью сена

Справиться с фитофторой помогает мульчирование грядок сеном. Выкладывать его нужно только на прогретую землю.

Перед мульчирование почву необходимо аккуратно разрыхлить и тщательно убрать из нее все сорняки.

После этого под кустами помидоров нужно равномерно распределить перегной, а когда он осядет, хорошо полить почву.

Следующий этап – мульчирование почвы сеном. Для этой цели лучше всего использовать высушенную фацелию.