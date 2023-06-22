Дачники объяснили, как бороться с фитофторой томатов с помощью сена

Справиться с фитофторой помогает мульчирование грядок сеном. Выкладывать его нужно только на прогретую землю.
Перед мульчирование почву необходимо аккуратно разрыхлить и тщательно убрать из нее все сорняки.
После этого под кустами помидоров нужно равномерно распределить перегной, а когда он осядет, хорошо полить почву.
Следующий этап – мульчирование почвы сеном. Для этой цели лучше всего использовать высушенную фацелию.
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