Трудно, но возможно: крупные, вкусные и красивые перцы вырастут на зависть сосдям

Если его нарушить, то все перцы без исключения вырастут горькими. Кроме того, важно тщательно подбирать соседей для этой культуры и соблюдать правила севооборота, иначе можно загубить будущий урожай.

Поскольку перец очень капризен, его рекомендуют выращивать через рассаду. Чтобы растения не тратили энергию на лишние листья, их необходимо своевременно удалять.

Пересадка рассады на грядки делается с большой осторожностью, поскольку в этот момент перцы испытывают стресс. Рассаду нельзя тянуть из стаканчиков - необходимо переваливать ее в почву вместе с комом земли, тем самым не травмируя корни.

Также нельзя заглублять корневую шейку и сажать саженцы слишком близко друг к другу. Необходимо оставлять между ними достаточное расстояние.

Если выполнять все эти правила, своевременно поливать и подкармливать перцы, то они обязательно порадуют прекрасным урожаем.