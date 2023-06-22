Дачники раскрыли секрет июльской подкормки, после которой вырастает рекордный урожай кабачков

Правильно подобранный состав не только увеличит количество плодов, но и сделает растения более устойчивыми к непогоде, вредителям и болезням.
В июле кабачки стоит подкормить конским навозом, а если его нет – коровьим навозом или птичьим пометом.
Стакан гранулированного навоза нужно растворить в 10 л отстоявшейся воды и оставить на 3-4 часа.
Затем в раствор добавляют литр настоя сорняков и поливают полученным составом кабачки под корень.
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