Дачники раскрыли секрет июльской подкормки, после которой вырастает рекордный урожай кабачков

Правильно подобранный состав не только увеличит количество плодов, но и сделает растения более устойчивыми к непогоде, вредителям и болезням.

В июле кабачки стоит подкормить конским навозом, а если его нет – коровьим навозом или птичьим пометом.

Стакан гранулированного навоза нужно растворить в 10 л отстоявшейся воды и оставить на 3-4 часа.

Затем в раствор добавляют литр настоя сорняков и поливают полученным составом кабачки под корень.