В Италии похитили 5-летнюю девочку и вывезли из отеля в чемодане

По предварительной информации, ребенка видели плачущим, пока неизвестный куда-то тащил его.

Полицейские считают, что девочку по имени Каталея вывезли из отеля в чемодане. После исчезновения мать малышки от отчаяния выпила отбеливатель и была госпитализирована.

Отец ребенка полагает, что его дочь похитили ради вымогательства. Он дал понять, что у него есть проблемы с бывшим руководством отеля.

Адвокаты семьи заявили, что проведут собственное расследование, когда полиция завершит процедуры в отеле.