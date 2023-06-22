Дачники рассказали, почему листья картофеля становятся коричневыми и что с этим делать

В такой ситуации нужно незамедлительно приступать к лечению растения с помощью биопрепаратов.
Для этой цели используются средства с сенной палочкой и триходермой, например, «Фитоспорин» или «Триходермин».
Эти компоненты вырабатывают полезные вещества, включая антибиотики и фитогормоны, благотворно влияющие на растения.
Биопрепараты стимулируют обменные процессы, а также способствуют укреплению иммунитета растений.
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