Дачники рассказали, почему листья картофеля становятся коричневыми и что с этим делать

В такой ситуации нужно незамедлительно приступать к лечению растения с помощью биопрепаратов.

Для этой цели используются средства с сенной палочкой и триходермой, например, «Фитоспорин» или «Триходермин».

Эти компоненты вырабатывают полезные вещества, включая антибиотики и фитогормоны, благотворно влияющие на растения.

Биопрепараты стимулируют обменные процессы, а также способствуют укреплению иммунитета растений.