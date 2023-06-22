Какие листья нужно обрезать у кабачка, чтобы урожай удивил всех соседей

В первую очередь удаляются листья, пораженные болезнями или вредителями. Если сделать это вовремя, проблема не будет распространяться дальше.

Обрезать следует нижние листья кабачка, которые лежат на земле. Они становятся своеобразными проводниками для вредителей и грибковых заболеваний.

Убирают также листья, которые загущают кусты кабачка и препятствуют доступу воздуха, солнечного света.

Если листьев слишком много, растение наращивает зеленую массу, часть ее следует убрать, чтобы ресурсы тратились не на зелень, а на плоды.