Клубника любит правильных соседей: они защищают ее от болезней, вредителей и повышают урожайность

Если в междурядьях между клубникой посадить правильные растения, то ее урожай многократно вырастет. Самыми лучшими соседями для клубники считаются свекла, морковь, петрушка, редиска, редька и петрушка.

Также очень хорошо влияет на клубнику чеснок. Он эффективно защищает сладкую ягоду от вредителей и фитофтороза.

Хорошо против вредных насекомых работают и пряные травы. Это тимьян, базилик, кориандр и анис.

Что касается цветов, которые идеально соседствуют с клубникой, то лучше всего для этого подходят бархатцы. Они профилактируют фузариоз и отгоняют вредных насекомых от клубники.

Категорически не подходят этой культуре такие соседи, как картофель, томаты, капуста и малина. Клубнику желательно высаживать подальше от этих растений.