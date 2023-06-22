Дачники назвали четыре растения, которые имеет смысл подкармливать хлебом

Таким составом можно подкормить огурцы. Для этого нужно залить хлеб водой, настоять неделю, а потом процедить, разбавить водой, добавить йод и полить растения.
Этот настой подходит и для подкормки помидоров. Но эффект можно усилить, добавив туда измельченную яичную скорлупу или древесную золу.
Для приготовления удобрения для смородины состав нужно настаивать три недели и добаить туда картофельные очистки, рубленные одуванчики.
Клубнику можно подкармливать хлебным настоем трижды за сезон, а хорошей добавкой станет свежая крапива.
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