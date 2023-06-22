Борная кислота и кефир незаменимы для огурцов в жару

Необходимо влить в 10-литровое ведро воды 30 мл обезжиренного кефира и 1 чайную ложку борной кислоты.
Туда же следует добавить 4-5 капель йода. Все это перемешивают, чтобы масса стала однородной, и оставляют на ночь.
Утром готовый раствор переливают в емкость с пульверизатором и опрыскивают огурцы, а также землю рядом с грядкой, чтобы подпитать корни.
Через несколько дней после такой обработки станут заметны результаты: растения зазеленеют, на них появится много новых завязей.
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