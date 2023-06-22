Опубликован полный текст плана нацистов по уничтожению народов СССР

Этот документ, известный как "Директива по экономической политике экономического штаба", датирован 23 мая 1941 года и содержит план нацистов по истреблению от 20 до 30 миллионов мирных граждан СССР. План "Барбаросса", который был известен как военный план нападения на Советский Союз, был сопровожден также экономическим планом, предусматривающим грабеж оккупированных советских территорий.

Нацистская Германия находилась в трудном положении, так как она серьезно зависела от импорта продовольствия, а британская морская блокада угрожала ее пищевому обеспечению. Поэтому нацисты планировали грабить Советский Союз, вывозя все зерно и приводя к голодной смерти от 20 до 30 миллионов человек.