Грунт засорен гербицидами: дачники со стажем знают, как их нейтрализовать

Бывает, что, используя для решения разных проблем на огороде хозяева участков применяют гербициды. Стандартные препараты такого назначения, как правило, состоят в основном из глифосата, способного через полгода разложиться до совершенно безвредных соединений.

Но есть средства, после применения которых уровень концентрации свободного гербицида в грунте слишком высок. Как его снизить?

Эксперты советуют такие меры, как очень глубокая вспашка, проведение промывочных поливов. Они также предлагают включить гербициды в процесс гумусообразования, тогда все остатки средств окажутся внутри частиц гумуса.

Чтобы активировать образование гумуса, следует внести в грунт органику. Например, посеять сидераты, и потом всходы закопать в землю. Еще вариант - внести любые органические удобрения - свежий навоз, перепревший компост и так далее.

Помогает устранить проблему и внесение добавок, которые обладают высокой поглотительной способностью - активированного угля, торфа.