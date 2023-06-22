Перец будет самым сладким: чем подкормить культуру на стадии появления завязи

Какие настойки позволят всегда быть с отличным урожаем перца, при этом получать самые крупные и красивые плоды? Для этого их надо угостить простыми, но полезными подкормками. Какими именно?

На основе золы

Чтобы ее приготовить, 1 кг золы нужно залить 10 л кипятка, настоять пару дней. Поливать растение из расчета поллитра раствора на куст. За сезон таким образом надо подкормитьт перцы три раза. В последний раз - за пару недель до уборки урожая.

Крапивными

Для приготовления состава надо 3 кг свежего, измельченного сорняка залить 10 л воды, дать настояться 7 дней. Перед использованием процедить и вновь развести водой в соотношении 1:5. Поливать под корень из расчета 1-1,5 л на растение.

Йодным раствором

Для этого 2-3 капли йода развести в 10 л воды. Поливать грядки из расчета поллитра-литр на растение. Для опрыскивания по листьям необходимо 3-4 капли йода и 1 л обезжиренного молока развести в 10 л воды.