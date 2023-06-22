Специалист по садоводству объяснил, почему отдельные деревья склонны болеть чаще других

Объяснить подобное явление можно генетикой. Разные сорта плодовых деревьев могут иметь разную степень стойкости к отдельным болезням.

Уязвимые растения вследствие генетической предрасположенности более восприимчивы к тем или иным патогенам.

Вторая из возможных причин - высаживание одинаковых культур близко по соседству. Например, несколько сортов яблонь или слив, или груш растут рядом.

Это повышает риск распространения заболевания. При заражении одного экземпляра тут же заболевают остальные, генетически с ним схожие.

Окружающая среда тоже имеет значение. Например, количество осадков, температура воздуха, уровень влажности, состояние почвы.

Если ваши деревья растут в климатических условиях, которые идеально подходят тому или иному виду патогенов, то риск заболеваемости в этой местности для деревьев, восприимчивых именно к этим патогенам, очень высок.

Если отмечен факт присутствия и широкого распространения отдельного вида патогенов на определенной территории, то на участках, расположенных в зоне заражения, практически все деревья, чувствительные к этому патогену, будут заболевать.

Существуют вредители, насекомые или грызуны, которые способны переносить болезни от дерева к дереву. Поэтому деревья в саду начинают массово болеть.