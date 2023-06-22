Сода и мыло моментально избавят крыжовник от мучнистой росы и тли

Для начала необходимо срезать заболевшие ветки и листья, заменить верхний слой грунта вокруг куста.

Затем готовят смесь из 4 ст.л. соды и 2 ст.л. жидкого мыла, все это разводят в 10-литровом ведре воды. Этим составом куст обрабатывают раз в неделю.

Если одновременно с мучнистой росой на крыжовнике обнаружена тля, для обработки потребуется другой состав.

Нужно растворить 2 ст.л. соды в 10 л воды, добавить 2 ст.л. жидкого мыла и 10 мл йода. Обработка проводится в начале сокодвижения.