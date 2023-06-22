Черешня под прицелом тли и мухи: дачники раскрыли секреты самых эффективных мер защиты дерева

Один из самых злостных врагов черешни - тля. Она селится на верхушках побегов и высасывает питательные вещества. Бороться с вредителем можно с помощью готовых препаратов. Их надо применять не позже, чем за 20 дней до созревания плодов.

Но, если нет времени или желания прибегать к "химии", можно прибегнуть к проверенным народным средствам. Особенно эффективен в этом отношении настой табака.

Для его приготовления надо 50 гр. табачной пыли либо махорки залить 1 л теплой воды. Дать настояться 3 дня, процедить. Потом снова развести водой (в соотношении 1:2), добавить 30 гр. дегтярного мыла. Опрыскать дерево минимум три раза, выдержав при этом трехдневный интервал.

Что касается такого вредителя, как вишневая муха, то она повреждает в основном черешню средне- или позднеспелых сортов. Для профилактики против вишневой мухи дерево надо обработать такими препаратами, как "Децис", "Арриво", "Карате".

На ранней черешне урожаем любят полакомиться также скворцы и сойки. Часто дачники защищают свои деревья с помощью сеток. Но можно пойти более простым путем: посадить рядом шелковицу. Как только созреют ее ягоды, пернатые перестанут интересоваться черешней.