Три действия уничтожают урожай огурцов: большинство дачников делают эти ошибки

При недостатке влаги огурцы желтеют и опадают или как минимум становятся горькими. Перерывы между поливами не должны быть слишком большими.

Важно следить за температурой воздуха. При резком похолодании растение просто сбросить цветы, завязи и плоды, поэтому необходимо заранее принимать меры.

Типичная ошибка дачников – слишком густая посадка огурцов. В этом случае растения затеняют друг друга.

В такой ситуации огурцы будут гнить или опадать. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать интервалы при посадке и периодически проводить прищипывание.