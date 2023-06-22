Три действия уничтожают урожай огурцов: большинство дачников делают эти ошибки

При недостатке влаги огурцы желтеют и опадают или как минимум становятся горькими. Перерывы между поливами не должны быть слишком большими.
Важно следить за температурой воздуха. При резком похолодании растение просто сбросить цветы, завязи и плоды, поэтому необходимо заранее принимать меры.
Типичная ошибка дачников – слишком густая посадка огурцов. В этом случае растения затеняют друг друга.
В такой ситуации огурцы будут гнить или опадать. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать интервалы при посадке и периодически проводить прищипывание.
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