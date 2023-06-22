Борная кислота и йод во время плодоношения сотворят чудо с помидорами

Такое удобрение надежно защитит томаты от болезней, а также повысит качество и количество урожая.
Для приготовления подкормки нужно добавить 10 г борной кислоты и 20 капель йода в 10 л воды. Туда же следует всыпать чуть-чуть марганцовки.
Этим средством нужно опрыскать растение, а потом провести процедуру повторно через две недели.
Если помидоры растут мелкими и медленно созревают, проблема может заключаться в дефиците фосфора.
В этом случае нужно посыпать грядки с томатами костной мукой перед поливом или перед дождем.
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