Борная кислота и йод во время плодоношения сотворят чудо с помидорами

Такое удобрение надежно защитит томаты от болезней, а также повысит качество и количество урожая.

Для приготовления подкормки нужно добавить 10 г борной кислоты и 20 капель йода в 10 л воды. Туда же следует всыпать чуть-чуть марганцовки.

Этим средством нужно опрыскать растение, а потом провести процедуру повторно через две недели.

Если помидоры растут мелкими и медленно созревают, проблема может заключаться в дефиците фосфора.

В этом случае нужно посыпать грядки с томатами костной мукой перед поливом или перед дождем.