Подкормка для огурцов из кефира: урожай сразу увеличится вдвое

Для приготовления такого средства нужно развести в 10-литровом ведре стакан кефира и столько же сыворотки.

Если последней под рукой не оказалось, можно взять нежирное молоко, но эффективность подкормки будет ниже.

Также в смесь следует добавить 5-7 капель йода, все хорошо перемешать и использовать полученный состав для опрыскивания огурцов.

Проводить такую процедуру нужно утром или вечером, когда активность солнца минимальная, чтобы листья не получили ожоги.