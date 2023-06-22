Подкормка для огурцов из кефира: урожай сразу увеличится вдвое

Для приготовления такого средства нужно развести в 10-литровом ведре стакан кефира и столько же сыворотки.
Если последней под рукой не оказалось, можно взять нежирное молоко, но эффективность подкормки будет ниже.
Также в смесь следует добавить 5-7 капель йода, все хорошо перемешать и использовать полученный состав для опрыскивания огурцов.
Проводить такую процедуру нужно утром или вечером, когда активность солнца минимальная, чтобы листья не получили ожоги.
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