Цветовод со стажем раскрыл секреты ухода за гибискусом, который займет в цветнике почетное место

Выбирайте для выращивания солнечное место. Сквозняков вокруг быть не должно. Помните, гибискус очень любит влагу, но к засухе относится вполне терпимо.

Почву готовим воздушную, питательную, дренированную

Гибискус можно высадить на грядку с розами, они хорошо ладят друг с другом. Посадку делаем весной или осенью.

Поливаем обильно, ведь цветок любит влагу. Проверяем почву постоянно, она должна быть увлажнена насквозь все время.

Поливать надо нечасто, но придерживаться регулярной схемы. Когда стоит прохладная погода, поливе делаем еще реже. Ориентируемся по верхнему слою почвы.

Когда он подсохнет, нужно подождать еще пару дней и увлажнить цветок.

Обрезаем гибискус осенью, цветок легко переносит эту процедуру. Некоторые садоводы обрезают растение почти полностью, оставляя лишь пенек.

Зимой гибискус пребывает в фазе покоя.

Из подкормок надо выбрать такие, которые содержат азот и фосфор. Осенняя подкормка должна также включать калий.