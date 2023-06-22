Бесплатная подкормка из травы во время цветения картофеля увеличит урожай

15:48 2023-06-22

Чтобы вырастить хороший урожай крупного картофеля, растение необходимо подкармливать.

Лучшим удобрением во время цветения картофеля станет травяной настой. Его можно сделать из сорняков или скошенной травы.

Для приготовления такого средства нужно сложить три ведра сорной травы в емкость вместительностью 200 л и залить водой.

Туда же добавляют 5 пачек сухих дрожжей. Состав настаивают 5 дней, а затем выливают в него 5 ст.л. гумата калия.

Под каждый куст картофеля нужно вылить по 2 л такой смеси. Альтернативой может стать внесение по 2 ч.л. нитрофоски под каждое растение.

Показать следующие комментарии
Фото