Бесплатная подкормка из травы во время цветения картофеля увеличит урожай

Лучшим удобрением во время цветения картофеля станет травяной настой. Его можно сделать из сорняков или скошенной травы.

Для приготовления такого средства нужно сложить три ведра сорной травы в емкость вместительностью 200 л и залить водой.

Туда же добавляют 5 пачек сухих дрожжей. Состав настаивают 5 дней, а затем выливают в него 5 ст.л. гумата калия.

Под каждый куст картофеля нужно вылить по 2 л такой смеси. Альтернативой может стать внесение по 2 ч.л. нитрофоски под каждое растение.