Дачники рассказали, чем нельзя подкармливать огурцы после появления первых плодов

16:28 2023-06-22

В период появления первых плодов огурцам уже не нужны подкормки, которые использовались на этапе роста.

Для этого времени не подходят составы на основе навоза или помета, за исключением настоя хорошо перепревшего навоза.

Не следует в данный период обрабатывать растения нашатырным спиртом. Это может спровоцировать заболевания и ненужный рост зеленой массы.

Также применение аммиака может вызвать пожелтение и осыпание завязей, что негативно скажется на урожае.

Лучше всего после появления первых плодов удобрять огурцы травяными настоями. Они же станут эффективной профилактики пожелтения листьев.

Показать следующие комментарии
Фото