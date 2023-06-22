Дачники рассказали, чем нельзя подкармливать огурцы после появления первых плодов

Для этого времени не подходят составы на основе навоза или помета, за исключением настоя хорошо перепревшего навоза.

Не следует в данный период обрабатывать растения нашатырным спиртом. Это может спровоцировать заболевания и ненужный рост зеленой массы.

Также применение аммиака может вызвать пожелтение и осыпание завязей, что негативно скажется на урожае.

Лучше всего после появления первых плодов удобрять огурцы травяными настоями. Они же станут эффективной профилактики пожелтения листьев.