Дачники рассказали, чем нельзя подкармливать огурцы после появления первых плодов

Для этого времени не подходят составы на основе навоза или помета, за исключением настоя хорошо перепревшего навоза.
Не следует в данный период обрабатывать растения нашатырным спиртом. Это может спровоцировать заболевания и ненужный рост зеленой массы.
Также применение аммиака может вызвать пожелтение и осыпание завязей, что негативно скажется на урожае.
Лучше всего после появления первых плодов удобрять огурцы травяными настоями. Они же станут эффективной профилактики пожелтения листьев.
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