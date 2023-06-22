Ускорить созревание перцев и томатов: простые и действенные лайфхаки от опытных дачников

Как приблизить то время, когда процесс выращивания культур наконец приблизится к своему логическому завершению? Опытные дачники советуют для этого подкормить перцы и баклажаны 1-2%-ным раствором фосфорно-калийных удобрений.

Отличный результат в этом плане также дает зольный раствор (2 ст. на 10 л).

Если плоды томатов, перца и физалиса мелкие, можно ускорить их рост и созревание таким образом: вырвать вместе с корнем и подвесить головками вниз. Ботва при таком способе усохнет, питательные средства пойдут строго на рост и созревание плодов.

Томаты вообще лучше снимать немного недозрелыми: бурыми и белесыми. Снимать их надо с плодоножкой, а затем разложить так, чтобы рядом был и зрелый плод. Выделение им этилена ускорит процесс созревания зеленоватых помидоров.

Чтобы быстрее до кондиции дошел лук, следует луковицы приподнять вилами или лопатой, не вырывая из земли. Надорванные корни ограничат приток влаги к овощам, и отмирающие листья будут отдавать луковицам все питательные вещества.