Груша на дачном участке: основные правила выращивания и ухода

Самое лучшее место для посадки - участок, хорошо укрытый от ветров, особенно, дующих с севера.

Хороший выбор места - юго-западная или южная стена дома. Среди неудачных соседей для груши, которые будут подавлять ее рост и развитие, можно назвать вишню, персик, сливу, абрикос, алычу.

Почва для грушевого дерева нужна плодородная, рыхлая, воздушная.

Уровень РН должен быть нейтральный или слабокислый. Груша, посаженная на чрезмерно влажной почве, очень кислой или истощенной, плохо укореняется и может не давать плодов.

Поливать деревья в первые месяцы после посадки нужно дважды в 10 дней. Каждому дереву нужно две больших лейки.

Далее поливы нужно делать по ситуации. Если дождей нет и почва пересыхает, нужно увлажнить дерево. Однако минимум раз в неделю поливать грушу надо обязательно.

Удобряем дерево фосфором и калием, это хорошо для плодов, они вырастут сочными и вкусными. Подкормки добавляют в лунку при посаде, размешивая с грунтом.

Отлично подойдут торф, компост, коровяк, фосфор, калий. При внесении минеральных удобрений следим за тем, чтобы не было прямого контакта гранул с корнями.